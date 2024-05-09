Загитова выложила видео с баскетбольного матча полуфинала Единой лиги

Российская фигуристка Алина Загитова выложила видео с баскетбольного матча полуфинала серии плей-офф Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и «Локомотивом-Кубань», который проходил вчера, 8 мая. Напомним, игра закончилась со счётом 84:71 в пользу гостей площадки — краснодарского клуба.

«Ребят, смотрите, где я нахожусь. Впервые на баскетболе: УНИКС против «Локомотива». Давайте, ребята!» — сказала Загитова в своих социальных сетях.

Напомним, Загитова является единственной фигуристкой в истории России и второй в мире, которая завоевала все титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях. В 2017 году она выиграла финал Гран-при, в 2018-м стала первой на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и России, в 2019 году стала чемпионкой мира. В том же году она сделала заявление о приостановке своей спортивной карьеры.