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Загитова выложила видео с баскетбольного матча полуфинала Единой лиги

Загитова выложила видео с баскетбольного матча полуфинала Единой лиги
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Российская фигуристка Алина Загитова выложила видео с баскетбольного матча полуфинала серии плей-офф Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и «Локомотивом-Кубань», который проходил вчера, 8 мая. Напомним, игра закончилась со счётом 84:71 в пользу гостей площадки — краснодарского клуба.

«Ребят, смотрите, где я нахожусь. Впервые на баскетболе: УНИКС против «Локомотива». Давайте, ребята!» — сказала Загитова в своих социальных сетях.

Напомним, Загитова является единственной фигуристкой в истории России и второй в мире, которая завоевала все титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях. В 2017 году она выиграла финал Гран-при, в 2018-м стала первой на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и России, в 2019 году стала чемпионкой мира. В том же году она сделала заявление о приостановке своей спортивной карьеры.

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