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«Нью-Йорк» выиграл второй матч серии с «Индианой» во втором раунде плей-офф НБА

«Нью-Йорк» выиграл второй матч серии с «Индианой» во втором раунде плей-офф НБА
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Сегодня, 9 мая, в Нью-Йорке состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Нью-Йорк Никс» и «Индианой Пэйсерс». Хозяева одержали победу со счётом 130:121 и укрепили преимущество в серии — 2-0. Следующий матч между командами состоится 11 мая.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
130 : 121
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 29, Дивинченцо - 28, Ануноби - 28, Харт - 19, Хартенштайн - 14, Ачиува - 8, Макбрайд - 4, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 34, Топпин - 20, Нембард - 15, Сиакам - 14, Шиппард - 11, Макконнелл - 10, Несмит - 6, Тёрнер - 6, Джексон - 5, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Смит

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон. На его счету 34 очка, шесть подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Оби Топпин отметился 20 очками, тремя подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Нью-Йорка» стал разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 29 очков, совершил два подбора и отдал пять передач. Лёгкий форвард О Джи Ануноби отметился 28 очками, четырьмя подборами и тремя передачами.

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