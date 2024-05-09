«Нью-Йорк» выиграл второй матч серии с «Индианой» во втором раунде плей-офф НБА

Сегодня, 9 мая, в Нью-Йорке состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Нью-Йорк Никс» и «Индианой Пэйсерс». Хозяева одержали победу со счётом 130:121 и укрепили преимущество в серии — 2-0. Следующий матч между командами состоится 11 мая.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон. На его счету 34 очка, шесть подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Оби Топпин отметился 20 очками, тремя подборами и одной передачей.
Самым результативным в составе «Нью-Йорка» стал разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 29 очков, совершил два подбора и отдал пять передач. Лёгкий форвард О Джи Ануноби отметился 28 очками, четырьмя подборами и тремя передачами.
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