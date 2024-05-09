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«Он мог бы сказать это более вежливо». Джимми Батлер — о словах Пэта Райли

«Он мог бы сказать это более вежливо». Джимми Батлер — о словах Пэта Райли
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер отреагировал на жёсткое заявление в свой адрес со стороны президента команды Пэта Райли.

«Он мог бы сказать это немного более вежливо. Даже если ты иронизируешь, то мог бы сказать, знаете, мне бы просто хотелось, чтобы он вообще ничего не говорил. Он был недоступен для звонков.

Он такой: нет, я собираюсь ударить его джебом, а затем правым хуком, и сделаю это довольно жёстко. Это многим вокруг НБА открыло глаза. Скажем так. Мой телефон раскалился во время пресс-конференции Райли. Возможно, это будет отправной точкой для межсезонья НБА, которое начнётся прямо сейчас», — приводит слова Батлера издание Bleacher Report.

На недавней пресс-конференции по поводу завершения сезона для «Хит» президент команды жёстко прошёлся по лидерам клуба, особо досталось Джимми Батлеру. Это может привести к уходу 34-летнего игрока из «Майами».

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