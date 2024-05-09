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Защитник УНИКСа прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива-Кубань»

Защитник УНИКСа прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива-Кубань»
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Защитник БК УНИКС Дмитрий Кулагин дал комментарий после поражения во втором домашнем матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» со счётом 71:84, после которого счёт в серии стал ничейным — 1-1.

«Сейчас мы ощущаем всю серьёзность решающей части сезона, которая началась в полном объёме. На мой взгляд, сегодня «Локомотив» заслужил победу. Они играли жёстче, агрессивнее, допустили меньше ошибок и доминировали на щитах – вот ключевые факторы поражения УНИКСа. Акцентирую внимание на том, что это плей-офф. Мы встречаемся с одним и тем же соперником на протяжении нескольких матчей. В каждом противостоянии могут случаться неожиданности, и не всегда всё идёт по плану. Обычно побеждает тот, кто умеет быстрее адаптироваться.

Я убеждён, что в нашем коллективе собраны отличные исполнители высокого уровня и класса. Полагаю, у УНИКСа есть все шансы забрать своё, даже несмотря на сегодняшнее обидное домашнее поражение», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

Третий матч полуфинальной серии между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом пройдёт в Краснодаре 11 мая.

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