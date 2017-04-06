Наварро — первый игрок, набравший 4 тыс. очков в Евролиге

Защитник «Барселоны»стал первым игроком в истории, набравшим 4 тыс. очков в Евролиге.36-летний испанец принял участие в матче заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (65:68, ОТ). В этом поединке он отметился 4 очками, 1 результативной передачей и 1 перехватом.Судя по всему, рекорд Наварро будет держаться очень долго, поскольку его ближайшим преследователем является 34-летний грек Вассилис Спанулис из «Олимпиакоса», у которого 3276 набранных очков в турнире.