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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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«Локомотив» в концовке переиграл УНИКС и перехватил лидерство в серии

«Локомотив» в концовке переиграл УНИКС и перехватил лидерство в серии
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Сегодня, 11 мая, в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» состоялся третий матч полуфинальной серии Единой лиги между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. В итоге победу одержали хозяева со счётом 89:83 (24:22, 20:25, 23:15, 22:21).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 83
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Барфорд, Акун-Пёрселл, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Миллер, Андерсон, Емченко
УНИКС: Димитриевич, Беленицкий, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Бако, Стуленков, Одиноков, Грин, Воронцевич

Самым результативным игроком встречи стал игрок УНИКСа Джален Рейнольдс, вышедший в старте. На его счету 24 очка и шесть подборов, при этом он допустил семь потерь. Ненад Димитриевич отметился 19 очками и восемью передачами.

В составе «Локомотива» лучшим снайпером оказался Окаро Уайт. В его активе 20 очков и четыре подбора. Стоит выделить Патрика Миллера, набравшего 15 очков и сделавшего девять ассистов. Девон Акун-Пёрселл, выходивший со скамейки, набрал 16 очков. Таким образом, «Локо» перехватило лидерство в серии (2-1).

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