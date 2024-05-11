«Локомотив» в концовке переиграл УНИКС и перехватил лидерство в серии

Сегодня, 11 мая, в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» состоялся третий матч полуфинальной серии Единой лиги между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. В итоге победу одержали хозяева со счётом 89:83 (24:22, 20:25, 23:15, 22:21).

Самым результативным игроком встречи стал игрок УНИКСа Джален Рейнольдс, вышедший в старте. На его счету 24 очка и шесть подборов, при этом он допустил семь потерь. Ненад Димитриевич отметился 19 очками и восемью передачами.

В составе «Локомотива» лучшим снайпером оказался Окаро Уайт. В его активе 20 очков и четыре подбора. Стоит выделить Патрика Миллера, набравшего 15 очков и сделавшего девять ассистов. Девон Акун-Пёрселл, выходивший со скамейки, набрал 16 очков. Таким образом, «Локо» перехватило лидерство в серии (2-1).