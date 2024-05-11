Стал известен статус Луки Дончич перед третьим матчем серии с «Оклахомой»

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич может пропустить третью встречу с «Оклахома-Сити Тандер» в рамках 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает портал ESPN.

В списке игроков, которые примут участие в этом матче, Лука обозначен с пометкой «под вопросом». Словенца беспокоят боли в левой лодыжке, а также растяжение связок правого колена.

Травму в правом колене Дончич получил во время третьего матча первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». Боли в левой лодыжки у него проявились после того, как он столкнулся с защитником «Оклахомы» Кейсоном Уоллесом во время второй игры.

Напомним, в текущем сезоне НБА Дончич провёл 70 игр. В среднем за матч Лука набирает 33,9 очка, делает 9,2 подбора, 9,8 передачи, а также 1,4 перехвата.