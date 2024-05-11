Йокич в матче с «Миннесотой» продемонстрировал статистику, которой не было в плей-офф НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 24 очка, сделал 14 подборов, девять результативных передач, три блокшота и три перехвата. Никому в истории плей-офф НБА не удавалось показывать такие цифры.

В текущем постсезоне серб показывает следующие цифры: 26,6 очка. 14,9 подбора и 9,4 ассиста.

Выступление Йокича помогло «Денверу» уверенно переиграть «Миннесоту» со счётом 117:90. Таким образом, «Наггетс» сократили отставание в серии (1-2). Следующая игра пройдёт в Миннесоте, а на пятую встречу команды вернутся в Денвер. Напомним, серия идёт до четырёх побед.

Команда, которой удастся победить в этом противостоянии, выйдет в финал Западной конференции, где её будет ожидать клуб из серии «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер».

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