Мозгов: думаю, моё положение изменится в следующем сезоне

Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов рассчитывает стать игроком стартового состава в начале следующего сезона.
«Думаю, всё изменится. У меня есть такое предчувствие. Я не играю как минимум два месяца, и это тяжело. Я люблю играть в баскетбол. Так что в этой ситуации мне совсем не легче», — приводит слова Мозгова Inside the Lakers.
В нынешнем сезоне Мозгов провёл 52 матча, набирая в среднем 7,0 очка и 5,0 подбора за игру. Он не выходил на площадку с 14 марта, так как клуб решил дать больше игрового времени молодёжи.