Иванович: во второй половине «Химки» просто перестали играть

Главный тренер «Химок» Душко Иванович прокомментировал победу своего клуба над «Астаной» (90:87) в Единой лиге ВТБ.
«Сегодня у нас было словно два лица: отыграли очень хорошую первую половину, но крайне неудачно действовали после большого перерыва. Точнее, мы просто перестали играть. В то же время «Астана» стала играть агрессивно и лучше забивала. В конечном итоге нам повезло. Очень сложно играть, если ты пропускаешь 59 очков за одну половину. У нас не было защиты и агрессивности, а также мы не проявили характера. Мы просто наблюдали за тем, что происходит на площадке. В матчах нам нужно изменить подход к игре, а также психологию», — цитирует Ивановича сайт «Химок».