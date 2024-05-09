Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру

Никола Йокич рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос, насколько долго он хочет задержаться в НБА. Напомним, текущий контракт Йокича действует до сезона-2027/2028.

«В будущем я не хочу быть тем, кто не отпускает собственное место под молодого игрока. Я не хочу подводить свою франшизу. Пока я выступаю на высоком уровне и помогаю команде побеждать, я буду играть», — приводит слова Йокича журналист Майкл Скотто в социальной сети X (ранее Twitter).

Минувшей ночью стало известно, что 29-летний баскетболист удостоился третьей награды MVP в своей карьере. Он является шестикратным участником Матча всех звёзд, а также действующим чемпионом НБА. В прошлом финале Никола помог «Наггетс» обыграть «Майами Хит», за что был награждён MVP финала.

Материалы по теме
«Считаю, что MVP заслуживал Шей». Шакил О`Нил обратился к Николе Йокичу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android