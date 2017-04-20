Джей Ар Смит: когда впервые увидел свою дочь, она была размером со смартфон

Защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит рассказал о самочувствии своей дочери Дакоты, которая родилась на пять месяцев раньше срока.

«Когда я впервые увидел Дакоту, она была размером со смартфон. Сейчас у неё всё хорошо. Мы не можем жаловаться на это. Она показывает невероятные цифры. Врачи говорят, что она опережает сроки. Так что мы должны забрать её со дня на день. Надеюсь, уже совсем скоро она будет жить в нашем доме», – приводит слова Смита ESPN.

Напомним, что из-за повреждения подколенного сухожилия участие Джей Ара в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» находится под вопросом.