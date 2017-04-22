Уэйд: не собираюсь оправдывать поражение от «Бостона» отсутствием Рондо

Защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд прокомментировал поражение в третьем поединке серии первого раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» (87:104).

«Мы не собираемся оправдывать поражение отсутствием Рэджона Рондо. Судя по всему, он пропустит какое-то время. Теперь всем игрокам «Буллз» необходимо стать лучше», – приводит слова Уэйда ESPN.

Дуэйн провёл на площадке 33 минуты, собрав коллекцию из 18 очков, 3 результативных передач, 2 блок-шотов и 1 подбора. В серии продолжает лидировать «Буллз» со счётом 2-1.