Дюрант: рад, что вернулся и помог «Голден Стэйт» победить

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» (128:103) в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф.

«Мы довольно быстро набрали 45 очков в первой четверти. Просто старались быть одной командой на обеих половинах площадки. Мы очень хотели добыть эту победу, чтобы отправиться домой и получить дополнительные дни для отдыха.

Я хотел сыграть больше, но тренерский штаб сегодня ограничил моё время. Я рад, что вернулся и помог одноклубникам победить», – приводит слова Дюранта ESPN.

Кевин провёл на площадке 20 минут, собрав коллекцию из 10 очков, 3 подборов, 2 результативных передач, 2 блок-шотов и 1 перехвата.