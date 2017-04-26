Сокрушительные данки Эрика Гордона и Деандре Джордана – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня первого раунда плей-офф. Среди них оказались сокрушительные данки атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Эрика Гордона, его партнёра по команде центрового Клинта Капела, лёгкого форварда «Оклахома-Сити Тандер» Джереми Гранта и лёгкого форварда «Юты Джаз» Гордона Хэйворда, а также роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Лос-Анджелес Клипперс» Криса Пола и Деандре Джордана.

Видео доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube