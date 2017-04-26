Рондо: я думаю, что я Росомаха, но палец ещё не зажил

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Рэджон Рондо сообщил, что не сможет принять участие в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Бостон Селтикс». В то же время защитник не исключает возможности вернуться на площадку в шестой игре. Рондо восстанавливается после перелома большого пальца.

«Легчайшее падение на пол может усугубить травму. Я думаю, что я Росомаха, но палец ещё не зажил», — приводит слова Рондо SLAM Online.

После четырёх матчей счёт в серии «Чикаго» и «Бостона» 2-2. Пятый матч пройдёт 26 апреля в Бостоне.