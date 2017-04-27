Моня: «Енисей» заслужил место в плей-офф лиги ВТБ, лёгких матчей с ним не будет

Капитан «Химок» Сергей Моня поделился своими ожиданиями от предстоящей четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Первый четвертьфинальный матч между этими командами состоится 4 мая в Химках.

«Будем серьёзно настраиваться. Последняя игра (в регулярном чемпионате) не показательна: «Енисею» она фактически была не нужна, а для нас имела большое турнирное значение. Здесь же, в Химках, была равная игра –решающий рывок мы совершили только в концовке. «Енисей» – команда с хорошими легионерами и русскими парнями, поэтому они заслуженно оказались в этой позиции. Лёгких матчей с ними не будет. Тем более перелёт в Красноярск всегда непростой. Сейчас все мысли о «Енисее», — рассказал Моня в интервью «Чемпионату».

Полное интервью с капитаном «Химок» будет опубликовано на нашем сайте 27 апреля в 17:00.