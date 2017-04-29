Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов принял участие в акции «Лес Победы», которая состоялась 29 апреля.

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проходит в Московской области в пятый раз. В прошлом году в ней приняли участие свыше 74 тыс. человек. В этом году акция прошла на 81 участке земель лесного фонда общей площадью 337 гектаров. На этих землях планировалось высадить порядка 1,3 млн сеянцев ели, сосны и дуба.

Фото доступно на официальной странице «Химок» в социальной сети «Инстаграм».