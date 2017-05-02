Маркиф Моррис сыграет во втором матче с «Бостоном»

Мощный форвард «Вашингтон Уизардс» Маркиф Моррис уверен, что примет участие во втором матче серии плей-офф с «Бостон Селтикс».

«Я сыграю завтра. Это точно. Доктора не могут сказать ничего, что помешало бы мне сыграть», — приводит слова Морриса Washington Post.

Моррис травмировал ногу в первом матче в столкновении с центровым «Селтикс» Элом Хорфордом.

В первой встрече победа со счётом 123:111 осталась за «Селтикс». Моррис успел провести на площадке 11 минут, набрать 5 очков, совершить 3 подбора и 1 блок-шот.