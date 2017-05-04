«Чикаго» намерено продлить контракт с Рондо

Руководство «Чикаго Буллз» намерено воспользоваться контрактной опцией и продлить контракт с разыгрывающим Рэджоном Рондо на год. В таком случае за следующий сезон защитник заработает $ 13,4 млн.

«Велика вероятность, что мы сохраним Рондо. Состав становится моложе и важно окружить молодых игроков квалифицированными ветеранами. Наша молодёжь любит Рэджона. Он отлично работает в раздевалке, за пределами площадки. Он взял молодёжь под крыло.

Мы уважаем Рэджона, многое от него получили и с нетерпением ждём переговоров с ним на этой неделе», — цитирует вице-президента «Буллз» Джона Пэксона Chicago Tribune.