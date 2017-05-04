Кайл Лоури травмировал голеностоп

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури во втором матче серии второго раунда плей-офф с «Кливленд Кавальерс» (103:125) повредил голеностоп.

Лоури получил травму незадолго после начала третьей четверти, когда на его ногу упал одноклубник Норман Пауэлл. Кайл продолжил играть, однако через некоторое время покинул площадку.

31-летний баскетболист провёл на паркете 31 минуту, собрав коллекцию из 20 очков, 5 результативных передач и 1 подбора.

Участие разыгрывающего в третьем поединке серии, который состоится в Торонто 6 мая, на данный момент находится под вопросом.