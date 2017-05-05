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Куин Снайдер: Дрэймонд Грин контролирует мяч, как Мэджик Джонсон

5 мая 2017, пятница. 13:49. Баскетбол

Главный тренер «Юты Джаз» Куин Снайдер пояснил, почему во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» мощного форварда соперника Дрэймонда Грина нередко опекали игроки задней линии.

«Дрэймонд Грин контролирует мяч, как Мэджик Джонсон», – передаёт слова Снайдера ESPN.

Встреча закончилась выездным поражением «Юты» со счётом 104:115, после которого она уступает в серии 0-2. Грин в ней набрал 21 очко, совершил 7 подборов, отдал 6 передач, совершил 4 перехвата и поставил блок-шот.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Юта Джаз Дрэймонд Грин Куин Снайдер
Новости. Баскетбол
5 мая 2017, пятница
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