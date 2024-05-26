«Хотел бы я, чтобы так же было и в НБА». Скотти Пиппен — об атмосфере на «Финале четырёх»

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен высказался об атмосфере на матчах «Финала четырёх» Евролиги сезона-2023/2024.

«Здесь довольно шумно. Народ очень активно болеет. Они собрались заранее и поддерживают свои команды. Мне очень нравится эта атмосфера. Хотел бы я, чтобы так же было и в НБА», — приводит слова Пиппена издание Basketnews.

Скотти Пиппен прибыл на «Финал четырёх». Матчи также посещает греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

Пиппен потренировался перед болельщиками перед полуфинальным матчем «Финала четырёх» между «Панатинаикосом» и «Фенербахче». Скотти сделал три броска со средней дистанции, из которых два попали точно в цель.

Сегодня проходят матчи за третье место и финал Евролиги сезона-2023/2024.

Материалы по теме Видео Скотти Пиппен попрактиковался в броске перед матчем «Панатинаикоса» с «Фенербахче»

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.