«Я бы хотел отдать ему своё колено». Тринкьери рассказал о травме Кинана Эванса

Главный тренер «Жальгириса» Андреа Тринкьери рассказал о травме защитника команды Кинана Эванса, которую он получил в матче плей-офф литовской лиги (LKL).

Эванс рухнул на паркет, пытаясь заблокировать трёхочковый бросок игрока «Литкабелиса» Дейвидаса Сирвидиса. Покинуть площадку ему помог медицинский персонал команды.

«Я бы предпочёл, чтобы вы сразу начали с вопросов. Я не в самом лучшем настроении. Приношу извинения за это.

Травма выглядит не очень хорошо. Я очень расстроен и не могу подобрать слов. В третьей четверти он принял на себя три атаки, три. У него зелёно-белое сердце. Я опустошён, и если бы мог, то отдал ему своё колено», — приводит слова Тринкьери Basketnews.

Предположительно, Эванс может выбыть из игры на несколько месяцев из-за травмы колена.