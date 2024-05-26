«Я бы хотел отдать ему своё колено». Тринкьери рассказал о травме Кинана Эванса

Главный тренер «Жальгириса» Андреа Тринкьери рассказал о травме защитника команды Кинана Эванса, которую он получил в матче плей-офф литовской лиги (LKL).
Эванс рухнул на паркет, пытаясь заблокировать трёхочковый бросок игрока «Литкабелиса» Дейвидаса Сирвидиса. Покинуть площадку ему помог медицинский персонал команды.
«Я бы предпочёл, чтобы вы сразу начали с вопросов. Я не в самом лучшем настроении. Приношу извинения за это.
Травма выглядит не очень хорошо. Я очень расстроен и не могу подобрать слов. В третьей четверти он принял на себя три атаки, три. У него зелёно-белое сердце. Я опустошён, и если бы мог, то отдал ему своё колено», — приводит слова Тринкьери Basketnews.
Предположительно, Эванс может выбыть из игры на несколько месяцев из-за травмы колена.