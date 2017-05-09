Джей Ар Смит: я не смотрю матчей других команд, предпочитаю смотреть гольф

Атакующий защитник «Кливленда» Джей Ар Смит признался, что не смотрит матчей плей-офф НБА с участием других команд. «Кавальерс» уже оформили себе путёвку в финал Восточной конференции, всухую обыграв в полуфинальной серии «Торонто» (4-0).

«Я смотрю телеканал, по которому транслируют гольф. Честно, я не смотрю других матчей плей-офф. Я стараюсь этого не делать. Если я смотрю какие-то игры, то мне обычно нужна музыка на фоне или что-то ещё, потому что мне не нравится всё, что сопровождает саму игру. Но по большей части я просто смотрю канал гольфа», — цитирует Смита USA Today.