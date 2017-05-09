Серхио Родригес намерен принять участие в Евробаскете-2017

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Серхио Родригес готов помочь национальной сборной Испании по баскетболу на чемпионате Европы по баскетболу.

«Для меня очень важно сыграть за сборную не только для того, чтобы представить свою страну, но и потому что у нас отличная команда. Мы не можем упустить возможность выиграть медали турнира. Я полностью открыт для того, чтобы принять участие на чемпионате Европы», — приводит слова Родригеса Sportando.

Евробаскет-2017 пройдёт с 31 августа по 17 сентября. На групповом этапе сборная Испании встретится с командами Хорватии, Черногории, Чехии, Румынии и Венгрии.