Рондо: думаю, «Чикаго» без проблем прошёл бы «Бостон», если бы не моя травма

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Рэджон Рондо выразил уверенность, что к поражению команды в серии с «Бостон Селтикс» привела его травма.

«Думаю, мы бы без проблем прошли в следующий раунд, если бы не моя травма. Было очень обидно, особенно с учётом того, насколько здорово мы взаимодействовали. Между нами была хорошая химия, и я думаю, что мы показали качественную командную игру в первых двух матчах», — сказал Рондо в эфире TNT.

«Чикаго» выиграл два первых матча серии, а затем, когда Рондо не мог играть, «Бостон» одержал четыре победы подряд.