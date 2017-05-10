Ману Джинобили: не хочу даже думать о том, как играть без Кавая Леонарда

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили надеется, что его партнёр лёгкий форвард Кавай Леонард сумеет восстановиться после травмы голеностопа к шестому матчу серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс».

«Не хочу даже думать о том, как играть без Леонарда. Он наш основной третий номер, наш лучший специалист по обороне, наш мастер борьбы за подборы. Кавай делает очень много полезного. Если он не сможет выйти на площадку, то компенсировать его отсутствие будет крайне сложно. Ведь нас, несомненно, ждёт тяжёлый поединок в Хьюстоне», – цитирует Джинобили ESPN.