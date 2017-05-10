Роскошный проход Кавая Леонарда через всю площадку – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам пятого матча второго раунда плей-офф между «Сан-Антонио Спёрс» и «Хьюстон Рокетс». В их число вошли роскошный проход лёгкого форварда «Сан-Антонио» Кавая Леонарда через всю площадку после собственного блок-шота под своим кольцом и шикарный данк его партнёра атакующего защитника Ману Джинобили.

Встреча закончилась победой «Сан-Антонио» в овертайме со счётом 110:107, после которой он ведёт в серии 3-2.

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