Дэнни Грин: после травмы Кавая Леонарда все игроки «Спёрс» стали агрессивными

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Дэнни Грин рассказал, как повлияла на команду травма лёгкого форварда Кавая Леонарда в пятом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс».

«По-моему, после травмы Леонарда все игроки «Спёрс» решили стать более агрессивными независимо от того, что происходит на площадке. Мы не собирались отдавать победу, которую заслужили», – цитирует Грина ESPN.

Встреча закончилась победой «Сан-Антонио» в овертайме со счётом 110:107, после которой он ведёт в серии 3-2.