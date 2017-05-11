Попович: решение по участию Леонарда примем перед игрой

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович сообщил, что решение об участии лёгкого форварда Кавая Леонарда в шестом матче серии с «Хьюстон Рокетс» будет принято непосредственно перед началом игры. Леонард повредил голеностоп в пятом матче. «Спёрс» ведут в серии со счётом 3-2.

«Мы примем решение перед игрой. Нет никакой формулы принятия решения. Ты смотришь, чувствуешь, разговариваешь с игроком, а потом решаешь. В таких случаях хочется подождать как можно дольше, чтобы посмотреть, как он будет себя чувствовать, а потом уже принять решение», — приводит слова Поповича mySA.