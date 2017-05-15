Богачёв: вопрос относительно будущего Е. Пашутина в УНИКСе остаётся открытым

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, что пока не принял решение о продлении контракта с главным тренером команды Евгением Пашутиным.

«Пока не знаю. Одно могу сказать: он не выполнил условия для автоматического продления контракта на следующий сезон. Он должен был вывести команду в четвертьфинал Евролиги или в финал Единой лиги. Мы этих целей не добились, поэтому вопрос относительно будущего Пашутина в УНИКСе остаётся открытым. Не хочу сказать, что Евгений – слабый тренер. За его плечами работа главным тренером ЦСКА, сборной России, «Локомотива»… Это колоссальный опыт, но ему чего-то не хватает. Пока мы не сделали окончательные выводы по его работе. 17 мая проведём товарищескую игру с «Зенитом», посмотрим, на что они способны. И игроки, и тренерский штаб», – приводят слова Богачёва «Известия».