Кириленко поддержал идею проведения квалификации Кубка мира по ходу сезона

Президент ФБР Андрей Кириленко поддерживает идею ФИБА, предложившей проводить квалификационные матчи Кубка мира по ходу сезона.

«Для нас это очень важно и понятно. У нас никогда не было возможности увидеть свою национальную команду по ходу сезона. Мы видели сборную один месяц в году, примерно в августе. И, конечно же, для болельщиков видеть свою команду один месяц в году — это катастрофа. По новой системе соревнований сборную можно будет видеть каждые три месяца. У болельщиков есть шанс увидеть национальную команду в разных городах.

Игроки же смогут отвлечься от забот сезона в клубе, приехать в сборную, повидаться с друзьями и болельщиками национальной команды, это способ перезагрузиться и вернуться в клуб с новыми эмоциями», — цитирует Кириленко Talkbasket.