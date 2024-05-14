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Чарльз Баркли: «Оклахоме» повезло, что и Лука, и Кайри были в плохой форме

Чарльз Баркли: «Оклахоме» повезло, что и Лука, и Кайри были в плохой форме
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Член Зала Славы баскетбола, а ныне один из ведущих шоу Inside The NBA, Чарльз Баркли высказался о победе «Оклахома-Сити Тандер» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Даллас Маверикс» (100:96).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
96 : 100
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Вашингтон - 21, Дончич - 18, Джонс - 17, Гэффорд - 10, Ирвинг - 9, Лайвли - 7, Хардуэй-младший - 6, Экзам - 5, Грин - 3, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 18, Дорт - 17, Уильямс - 14, Уиггинс - 6, Уоллес - 6, Гидди - 5, Уильямс, Джо, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала

«Сегодня Шей Гилджес-Александер повёл всю команду за собой. Вся игра «Тандер» строилась через него. Спустя пару неприятных поражений Шей просто решил, что сам всё потащит за собой.

«Оклахоме», правда, повезло, что и Лука, и Кайри отыграли плохо. Поэтому в будущем надо, чтобы кто-то из «Тандер» смог бы помочь Шею. По-другому никак», — заявил Баркли в эфире телеканала TNT.

Лука Дончич и Кайри Ирвинг на двоих набрали 27 очков с точностью 39,3% (25% в дальних бросках).

Таким образом, счёт в серии стал равным — 2-2.

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