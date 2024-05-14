Чарльз Баркли: «Оклахоме» повезло, что и Лука, и Кайри были в плохой форме

Член Зала Славы баскетбола, а ныне один из ведущих шоу Inside The NBA, Чарльз Баркли высказался о победе «Оклахома-Сити Тандер» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Даллас Маверикс» (100:96).

«Сегодня Шей Гилджес-Александер повёл всю команду за собой. Вся игра «Тандер» строилась через него. Спустя пару неприятных поражений Шей просто решил, что сам всё потащит за собой.

«Оклахоме», правда, повезло, что и Лука, и Кайри отыграли плохо. Поэтому в будущем надо, чтобы кто-то из «Тандер» смог бы помочь Шею. По-другому никак», — заявил Баркли в эфире телеканала TNT.

Лука Дончич и Кайри Ирвинг на двоих набрали 27 очков с точностью 39,3% (25% в дальних бросках).

Таким образом, счёт в серии стал равным — 2-2.