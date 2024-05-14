Инсайдер высказался о карьерных целях Леброна после его визита в Кливленд

Известный инсайдер Брайан Уиндхорст прокомментировал визит лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса четвёртого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». «Селтикс» выиграли со счётом 109:102.

«Вот что я скажу – первое, о чём я подумал, был тот момент 10 лет назад, когда Леброн появился на игре в Кливленде. Тогда он был игроком «Майами Хит». Он решил выразить уважение Жидрунасу Илгаускасу, его давнему товарищу по команде, чей игровой номер выводили из обращения. Он сел на частный самолёт и в выходной день прилетел из Чикаго в Кливленд. Пэт Райли был недоволен. А несколько месяцев спустя Леброн подписал контракт с «Кавальерс». Он всегда придерживается определённой стратегии, и мне хотелось бы сказать вам, что я точно знаю, что он делает. Я не претендую на истину, но он, должно быть, что-то задумал», — сказал Уиндхорст в эфире UNSPORTSMANLIKE Radio.