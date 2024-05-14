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Инсайдер высказался о карьерных целях Леброна после его визита в Кливленд

Инсайдер высказался о карьерных целях Леброна после его визита в Кливленд
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Известный инсайдер Брайан Уиндхорст прокомментировал визит лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса четвёртого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». «Селтикс» выиграли со счётом 109:102.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
102 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 30, ЛеВерт - 19, Мобли - 19, Страс - 15, Меррилл - 7, Томпсон - 4, Ньянг - 3, Уэйд - 3, Окоро - 2, Моррис, Джонс, Аллен, Митчелл
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Браун - 27, Холидэй - 16, Притчард - 11, Корнет - 9, Хорфорд - 6, Уайт - 5, Хозер - 2, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета

«Вот что я скажу – первое, о чём я подумал, был тот момент 10 лет назад, когда Леброн появился на игре в Кливленде. Тогда он был игроком «Майами Хит». Он решил выразить уважение Жидрунасу Илгаускасу, его давнему товарищу по команде, чей игровой номер выводили из обращения. Он сел на частный самолёт и в выходной день прилетел из Чикаго в Кливленд. Пэт Райли был недоволен. А несколько месяцев спустя Леброн подписал контракт с «Кавальерс». Он всегда придерживается определённой стратегии, и мне хотелось бы сказать вам, что я точно знаю, что он делает. Я не претендую на истину, но он, должно быть, что-то задумал», — сказал Уиндхорст в эфире UNSPORTSMANLIKE Radio.

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