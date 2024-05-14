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Названо примерное число команд, помимо «Лейкерс», проявляющих интерес к Бронни Джеймсу

Названо примерное число команд, помимо «Лейкерс», проявляющих интерес к Бронни Джеймсу
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Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания высказался об интересе нескольких команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к сыну лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни во время драфт-комбайна лиги, который проходит в настоящий момент.

«Я знаю, что, по крайней мере, две-три команды, помимо «Лейкерс», проявляют интерес к Бронни», — сказал Чарания на канале The Pat McAfee Show в YouTube.

По сведениям Чарании, два или три клуба намерены запланировать вместе с Бронни тренировки и провести с ним общение.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков:

Ранее ещё один инсайдер Брайан Уиндхорст высказался о планах «Лос-Анджелеса» относительно Бронни.

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