Рочести: кубанский борщ — первое, что я попробовал после переезда в Краснодар

Разыгрывающий защитник «Локомотива-Кубань» Тэйлор Рочести рассказал о своей жизни в Краснодаре, а также о том, что ему больше всего нравится в России.

«Погода в Краснодаре действительно замечательная, но для меня и моей семьи это не является первостепенным фактором. Нам нравилось жить и в Нижнем Новгороде, и во многих других городах, в которых я раньше выступал. Чем Краснодар отличается от других городов? В нём регулярно очень много людей на улице! Пробовал ли знаменитый кубанский борщ? Да, разумеется. Это первое, что я попробовал после переезда в Краснодар.

Что больше всего нравится в России? Разнообразие городов и природы. Порой в Россию очень непросто получить визу, и никто не хочет тратить несколько часов на перелёт, но оно того стоит! Болельщики на улицах меня узнают, но не так часто, как остальных игроков. Я не такой высокий и не выделяюсь из толпы. В свободное время люблю много гулять, а также стараюсь регулярно открывать для себя новые рестораны в Краснодаре», — приводит слова Рочести официальный сайт Единой лиги ВТБ.