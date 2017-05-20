Желько Обрадович: родные трибуны помогают «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович рассказал о впечатлениях от «Финала четырёх», который сейчас проходит в Стамбуле.

«Я счастлив за своих игроков – они провели великолепный сезон. Мы отдавали себя во время матчей и тренировок и получили вознаграждение. Конечно, то, что мы играем в Стамбуле, придаёт нам сил. Когда родные трибуны гонят тебя вперёд, ты просто не можешь сыграть плохо», – рассказал Обрадович.

Напомним, что в полуфинале турнира «Фенербахче» обыграл мадридский «Реал» со счётом 84:75.