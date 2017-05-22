Джинобили: нельзя принимать решение о будущем на основании одного матча

Защитник «Сан-Антонио» Ману Джинобили рассказал, что при принятии решения относительно будущего своей карьеры будет брать в расчёт то, как провёл весь сезон, а не отдельные игры.

В третьем матче серии с «Голден Стэйт» Джинобили набрал 21 очко, реализовав 7 бросков из 9 с игры.

«Я всё тот же парень, у которого были проблемы с игрой в матче с «Мемфисом». Иногда у меня случаются хорошие игры, иногда — плохие… Нельзя просто вычеркнуть последние девять месяцев и принимать решение о будущем на основании последнего матча» — рассказал Джинобили в интервью ESPN.