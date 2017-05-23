Дюрант: Джинобили – настоящий чемпион

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант поделился мнением о защитнике «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили, для которого четвёртый матч финала Западной конференции может стать последним в карьере.

«Я являюсь поклонником Ману Джинобили. Мы пока ничего не знаем о его будущем, но люди на арене «Сан-Антонио» сходили с ума. Я сделал всё возможное, чтобы предоставить ему этот момент, ведь он очень много значит для «Спёрс» и города Сан-Антонио. Ману – настоящий чемпион. Его игрой невозможно не наслаждаться. В каждом матче он демонстрирует креативность и страсть. Это был очень крутой момент для него», – приводит слова Дюранта ESPN.