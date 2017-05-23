Официально: Джон Хэммонд стал генеральным менеджером «Орландо»

Руководство «Орландо Мэджик» официально объявило о подписании контракта с Джоном Хэммондом, который будет работать в клубе из Флориды в качестве генерального менеджера. Об этом сообщается на официальной странице «Орландо» в «Твиттере». Соглашение рассчитано на 5 лет.

До этого Хэммонд 9 лет работал в «Милуоки Бакс» на такой же должности. Его назначение на пост генерального менеджера связывают с именем нового президента клуба по баскетбольным операциям — Джеффом Уэлтманом. Тандем Уэлтман — Хэммонд работал в «Милуоки», тогда первый был ассистентом второго.