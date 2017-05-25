С. Обрадович: первые полуфинальные игры не будут лёгкими ни для кого

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, первый матч которой пройдёт 26 мая в Москве.

«Команда чувствует себя уверенно, особенно после серии с УНИКСом. Посмотрим, как хорошо нам удастся подготовиться, и дело не только в тактической подготовке, но и в психологической. Мы должны быть готовы ко всему. Первые игры не будут легкими ни для кого. Говорят, что в таких сильных соперничествах быть фаворитом не означает иметь преимущество. Надеюсь, нам удастся контролировать игру и показывать хороший баскетбол на протяжении всего матча», — цитирует Обрадовича официальный сайт клуба.