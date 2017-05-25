Иванович: если будет нужно, «Химки» сыграют все пять матчей серии

Главный тренер БК «Химки» Душко Иванович поделился впечатлениями от первого поединка полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором его команда в гостевой встрече уступила «Зениту» (95:99).

«Атмосфера на матче сегодня была отличная, был полный зал, как и должно быть на полуфинале. Что касается матча, то это была лишь первая игра в серии, а мы готовы играть, если будет нужно, все пять. Сегодня у нас был шанс победить, мы им не воспользовались и теперь думаем о второй игре», — приводит слова Ивановича официальный сайт Единой лиги ВТБ.