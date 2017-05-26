Сальто чирлидерши и автограф-сессия Овечкина – в фотообзоре матча ЦСКА – «Локо»

26 мая в Москве в УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского в первом полуфинальном поединке серии плей-офф Единой лиги ВТБ местный ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 101:95. Лучшим в составе победителей стал защитник Нандо де Коло, набравший 20 очков, у «Локомотива-Кубань» 21 балл в активе форварда Марди Коллинза. Следующая игра запланирована на 28 мая.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча ЦСКА – «Локомотив-Кубань», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.