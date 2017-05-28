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Стерн: обмен Пола в «Лейкерс» в 2011-м мог состояться, если бы не паника Капчака

28 мая 2017, воскресенье. 14:53. Баскетбол

Бывший комиссар НБА Дэвид Стерн сообщил дополнительные подробности несостоявшегося обмена разыгрывающего Криса Пола из «Нью-Орлеан Хорнетс» в «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2011 году.

«В течение нескольких дней после вето обмен можно было доработать и всё же осуществить. Мы считали, что участвовавший в сделке «Хьюстон» готов расстаться с Кайлом Лоури. И тогда можно было предложить новый вариант с участием Ламар Одома и выбора первого раунда драфта. Но генеральный менеджер «Лейкерс» Митч Капчак запаниковал и обменял Одома в «Даллас». А найти равноценный ему актив для «Нью-Орлеана» уже было невозможно», – цитирует Стерна ESPN.

Именно Стерн наложил вето на первоначальный вариант обмена.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Орлеан Пеликанс Хьюстон Рокетс Дэвид Стерн Кайл Лоури Крис Пол Ламар Одом Митч Капчак
Новости. Баскетбол
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