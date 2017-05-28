Стерн: обмен Пола в «Лейкерс» в 2011-м мог состояться, если бы не паника Капчака

Бывший комиссар НБА Дэвид Стерн сообщил дополнительные подробности несостоявшегося обмена разыгрывающего Криса Пола из «Нью-Орлеан Хорнетс» в «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2011 году.

«В течение нескольких дней после вето обмен можно было доработать и всё же осуществить. Мы считали, что участвовавший в сделке «Хьюстон» готов расстаться с Кайлом Лоури. И тогда можно было предложить новый вариант с участием Ламар Одома и выбора первого раунда драфта. Но генеральный менеджер «Лейкерс» Митч Капчак запаниковал и обменял Одома в «Даллас». А найти равноценный ему актив для «Нью-Орлеана» уже было невозможно», – цитирует Стерна ESPN.

Именно Стерн наложил вето на первоначальный вариант обмена.