Шакил О'Нил назвал трёх самых лучших баскетболистов в истории

Член Зала славы баскетбола Шакил О'Нил поделился мнением о величайших игроках в истории баскетбола. Как считает Шакил, в тройку определённо входят Леброн Джеймс, Майкл Джордан и Коби Брайант.

«Иногда, когда я слышу разговоры о величайшем игроке в истории, я не понимаю критериев. Дело в количестве титулов? В набранных очках? Мне абсолютно неважно, кто на первом месте. Но в этот список нужно включать только достойных людей. Прямо сейчас в него включают Леброна Джеймса и Майкла Джордана. На самом деле это здорово. Но не стоит забывать про Коби», — сказал О’Нил в своём подкасте.

У кого больше всех очков в НБА:

Ранее Леброн эмоционально высказался о проигрыше «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) от «Денвер Наггетс».