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Источник: «Монако» проявляет предметный интерес к Хавьеру Паскуалю

Источник: «Монако» проявляет предметный интерес к Хавьеру Паскуалю
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль попал в сферу интересов «Монако». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный итальянский инсайдер Маттео Андреани. По его сведениям, клуб из одноимённого государства не доволен работой нынешнего главного тренера Сашей Обрадовича и проявляет серьёзный интерес к Паскуалю.

Напомним, в этом сезоне «Монако» закончил выступление в Евролиге. Команда проиграла турецкому «Фенербахче» на стадии четвертьфинала (2-3 в серии). Контракт Паскуаля с «Зенитом» рассчитан до концы нынешнего сезона.

«Зенит» продолжает борьбу в плей-офф Единой лиги ВТБ. В настоящий момент петербуржцы встречаются с московским ЦСКА. После двух матчей счёт в серии равный – 1-1.

«Фенербахче» в ОТ победил «Монако» в пятом матче 1/4 Евролиги:

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