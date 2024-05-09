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Батлер: жители Майами хотят, чтобы я подарил им то, чего они не видели со времён Леброна

Батлер: жители Майами хотят, чтобы я подарил им то, чего они не видели со времён Леброна
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Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о любви к команде и городу. По словам Батлера, в Майами он чувствует себя как дома.

«Я чувствую себя здесь как дома. Мне небезразличен этот город, небезразличны его люди. Майами принял меня. Они хотят, чтобы я подарил им то, чего они не видели со времён Леброна, Дуэйна Уэйда и Криса Боша. И я хочу им это дать. Так что, как только я приведу колено в порядок, я снова основательно примусь за них. Все это сразу увидят», — приводит слова Батлера GQ Sports.

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА нынешнего сезона «Хит» уступили «Бостон Селтикс» (1-4 в серии). Батлер серию пропускал из-за травмы колена.

Травмированный Джимми Батлер радуется победе «Майами» в баре:

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