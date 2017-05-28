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Итудис: ЦСКА — лучшая команда в серии с «Локомотивом»

28 мая 2017, воскресенье. 20:12. Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис доволен действиями своей команды в серии с «Локомотивом-Кубань». После двух встреч «армейцы» ведут 2-0.

«Хотел бы поздравить свою команду со второй победой. Сегодня мы гораздо лучше провели вторую половину матча, особенно это касается защиты. У нас было на что положиться, даже с учётом того, что «Локомотив» в какой-то момент вышел вперёд на одно очко.

«Локомотив» –сильный соперник, мы вообще играем в одной из самых престижных лиг Европы. Не умаляя их заслуг, хочу отметить, что мы гораздо лучше отыграли в защите – заставили их совершить 18 потерь. И, даже несмотря на то что не выиграли битву за подборы, мы постоянно созидали, были очень мобильны. Либо нас нужно было останавливать фолами, либо давать нам бросать — другого выхода у соперника не было.

Думаю, что мы лучшая команда в этой серии, сейчас мы ведём 2-0 и должны лететь в Краснодар, чтобы дать там бой и добыть третью победу. Спасибо болельщикам за поддержку. Всегда приятно выступать в такой атмосфере, игрокам это только помогает", — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПБК Локомотив-Кубань ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Новости. Баскетбол
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