Саша Обрадович: задача «Локомотива» – вернуться в Москву на решающий матч

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович накануне третьего матча полуфинальной серии плей-офф с ЦСКА рассказал о ближайших целях команды.
«Когда играешь с ЦСКА, нужно всегда показывать свой максимум. В Москве у нас были ошибки, а соперник такого уровня всегда за них наказывает. Но всё же игры были равными, мы доставили немало проблем ЦСКА. Задача на краснодарский этап серии – показать свой лучший баскетбол и вернуться в Москву на решающий матч», – цитирует Обрадовича официальный сайт клуба.
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