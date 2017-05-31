Саша Обрадович: задача «Локомотива» – вернуться в Москву на решающий матч

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович накануне третьего матча полуфинальной серии плей-офф с ЦСКА рассказал о ближайших целях команды.

«Когда играешь с ЦСКА, нужно всегда показывать свой максимум. В Москве у нас были ошибки, а соперник такого уровня всегда за них наказывает. Но всё же игры были равными, мы доставили немало проблем ЦСКА. Задача на краснодарский этап серии – показать свой лучший баскетбол и вернуться в Москву на решающий матч», – цитирует Обрадовича официальный сайт клуба.